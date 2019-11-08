В РФ оставили без изменений пособия по безработице на 2020 год

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год, сохранив уровень этих пособий на уровне 2019 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2020 года минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей.

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 11280 рублей.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.