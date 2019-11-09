Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Жестокое убийство в Петербурге, неравенство россиян и разведение сил в Донбассе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Петербургского историка вытащили из реки с отрезанными женскими руками. Доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей бывшей студентки, с которой он сожительствовал. 63-летний мужчина, в квартире которого были найдены останки убитой, задержан. Следствие проверяет сообщения о его причастности к избиению другой девушки.

- Максим Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России. Глава Минэкономразвития, комментируя благосостояние граждан, отметил, что для тех, "кто побогаче - лучше плоская шкала НФДЛ, для тех, кто победнее - не очень".

- У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом. Тайник был найден в хозпостройке на территории домовладения одного из задержанных по делу об убийстве Сергея Лавреньева.

- В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе - это последний пилотный участок на линии соприкосновения. ДНР заявила, что к 15:00 вывод личного состава Народной милиции полностью завершен, украинской стороне потребуется трое суток.

- Украинский националист задержан в Польше по запросу России. Игорь Мазур был в числе членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО", в отношении которых СКР возбудил уголовные дела в 2014 году.