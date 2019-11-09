Поиск

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Жестокое убийство в Петербурге, неравенство россиян и разведение сил в Донбассе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Петербургского историка вытащили из реки с отрезанными женскими руками. Доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей бывшей студентки, с которой он сожительствовал. 63-летний мужчина, в квартире которого были найдены останки убитой, задержан. Следствие проверяет сообщения о его причастности к избиению другой девушки.

- Максим Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России. Глава Минэкономразвития, комментируя благосостояние граждан, отметил, что для тех, "кто побогаче - лучше плоская шкала НФДЛ, для тех, кто победнее - не очень".

- У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом. Тайник был найден в хозпостройке на территории домовладения одного из задержанных по делу об убийстве Сергея Лавреньева.

- В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе - это последний пилотный участок на линии соприкосновения. ДНР заявила, что к 15:00 вывод личного состава Народной милиции полностью завершен, украинской стороне потребуется трое суток.

- Украинский националист задержан в Польше по запросу России. Игорь Мазур был в числе членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО", в отношении которых СКР возбудил уголовные дела в 2014 году.

Новости

Минэк в ближайшие дни внесет в Правительство план приватизации до 2022 года

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Смоленский чиновник погиб при тушении чужого дома

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Подозреваемый в убийстве своей экс-студентки доцент СПбГУ Соколов задержан

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

В Уфе задержали сбежавшего из башкирской колонии осужденного

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');