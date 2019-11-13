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Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

По данным следствия, вооруженный ножом мужчина подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке, выкрикивая матерные слова. Это увидела учительница начальных классов, которая шла из школы. Она преградила путь преступнику, а детям скомандовала уходить.

Мужчина, угрожая женщине убийством, схватил ее, но учительница смогла отбиться и убежать, отмечено в пресс-релизе.

"Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ставропольскому краю по данному факту возбудить уголовное дело и задержать мужчину. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.

Ставрополье СКР Александр Бастрыкин

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