В Архангельске по "делу ФБК" обыскали журналиста регионального СМИ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Архангельске 16 октября прошли обыски дома у журналиста регионального издания "29.RU" Ярослава Вареника, затем его допросили в СКР по делу об отмывании через ФБК Алексея Навального. После допроса его отпустили, сообщило издание.

По словам Вареника, у него изъяли жесткий диск, телефон и несколько бумажных документов, к примеру, записи с пресс-конференции губернатора Игоря Орлова и конспект лекции по истории. Журналист связал интерес к нему следствия с тем, что он общается со сторонниками Навального и другими политическими структурами и пишет о них статьи.

В частности, Вареника спрашивали, знаком ли он с Навальным и с его соратником Леонидом Волковым, а также есть ли у него биткойны. На вопросы он отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя.

Следственный комитет в августе возбудил дело об отмывании через ФБК. По этому делу периодически проходят обыски в штабах Навального в регионах, хотя в ФБК настаивают, что у них нет региональных отделений.

Последняя серия обысков прошла 15 октября одновременно в тридцати городах. В этот день прошли обыски у двух представителей движения "Голос" в Татарстане и Мордовии Азата Габдульвалеева и Александра Лютова. В Екатеринбурге следственные действия прошли у политолога Федора Крашенинникова, бывшая жена которого Полина Грейсман два года назад сотрудничала с местным штабом Навального.