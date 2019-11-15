Годовое собрание РАН: Выводы академиков

Здание РАН в Москве Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Годовое собрание Российской Академии Наук в текущем году отличается особой заботой о развитии нашего общества и государства. Тема первого дня так и называлась: "Фундаментальные проблемы развития современного российского общества".

Как сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов, докладчики, а это руководители крупнейших академических институтов, рассматривали эту проблему всесторонне: и с экономической, и с исторической, социологической и даже языковедческой точек зрения.

Сделать в одном материале даже краткий экскурс по всем вопросам невозможно. Поэтому остановимся на наиболее злободневных проблемах.

Вероятность глобальной рецессии велика

В основном докладе, с которым выступил президент ИМЭМО РАН, академик Александр Дынкин, отмечается, что "вероятность глобальной рецессии велика, неопределенности только возрастают. Все ведущие игроки стремятся отстаивать свои интересы. Мир не стал более безопасен ни с экономической, ни с политической, ни с экологической точек зрения".

Эта мысль – о рецессии и о путях выхода из нее - проходила через все доклады, в которых так или иначе затрагивалась экономическая проблема. Во многом стоящие перед нами сложности вызваны, по мнению члена-корреспондента Ушакова, тем, что в период политических изменений в России "полностью поменялась система социальных институтов, тем самым произошло несоответствие менталитета и социальных институтов".

Директор института социологии РАН академик Михаил Горшков считает, что в настоящее время по показателям доходного положения можно выделить семь основных групп населения. Самая сложная группа - это та, где выражается наиболее резко недовольство качеством жизни, где люди считают, что "в настоящее время в стране сложились социальное неравенство и разность доходов". "Около 60% населения не имеют ни жилья, ни сбережений, и неравенство, влияющее на их уровень жизни, связано с низким доходом!"

Такое положение директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Борис Порфирьев объясняет тем, что "большинство россиян считают рост цен и бедность наиболее острыми текущими проблемами, стоящими перед современным обществом". "С точки зрения будущей динамики экономического роста, по крайней мере, в среднесрочной перспективе такая ситуация особенно неблагоприятна, так как выход из стагнации, - подчеркивает докладчик, - намного сложнее и протяжённее во времени, чем из кризиса".

При сохранении скромных темпов роста инвестиций в основной человеческий капитал темпы роста ВВП в период до 2024 года не превысят в среднем в год 2%, приходит к выводу академик. "В результате, если это произойдет, Россия к 2024 году может не только не войти в пятерку ведущих экономик мира, но и опуститься на седьмое место в мире и не добиться устойчивых располагаемых доходов граждан и снижения уровня бедности".

Он напомнил, что майским указом президента 2018 года определен темп годового роста ВВП в 3,7% в среднем до 2024 года. Соответственно при темпах в 2% добиться качественных изменений к лучшему не представится возможным.

И всё же перспективы есть!

Однако это не означает, что перед нами полная бесперспективность. Академик считает, что у российской экономики, "несомненно, есть перспективы роста не только динамики развития, но и качества экономического развития". По расчетам ученых института, которым он руководит, потенциал роста ВВП с 2019 по 2025 годы составляет в среднем 4,1%. Вот такая динамика, подчеркивает он, позволяет надеяться на возможность вхождения России в пятерку ведущих экономик мира. "Более того, при таких темпах роста потеряют свою актуальность финансовые санкции против России. В таком случае за их отмену будут активно бороться частные западные инвесторы. Причем достичь их отмены можно будет в таком случае и без специальных усилий отечественной дипломатии, поскольку быстро растущая экономика, как известно, - это лучший стимул для инвестиций".

По мнению академика, половина роста ВВП сегодня в стране определяется форсированными инвестициями в основной капитал и в потребление домашних хозяйств. "Сегодня это главный наш драйвер. Основным фактором экономической динамики в период до 2025 года, по мнению академика, является отложенный прежде всего из-за снижения доходов потребительский спрос и, опять-таки, прежде всего на товары длительного пользования".

В докладе подчеркивается, что доля инвестиций в основной капитал для ВВП пока низка и составляет около 18%. В то время, как для требуемого роста эта доля должна быть доведена, как минимум, до 25%.

Академик считает, что "солидный резерв экономического роста кроется в модернизации обрабатывающих производств и машинного производства, а также в модернизации ТЭК. Вместе с тем академик подчеркивает, что "потенциал экономического развития частично ограничен жесткой денежно-кредитной политикой и неопределенностью в рамках глобальных экономических процессов". Риск бездействия, подчеркивает он, превышает риск ошибочных действий.

Национальные проекты – это лишь стенты экономики

Резкого развития темпов роста ВВП, по расчетам его института, невозможно достичь только путем исполнения национальных проектов. "Даже в полном объеме их исполнение к 2024 году сможет обеспечить вклад в темпы роста ВВП не более 0,8% в год. И это совершенно закономерно, учитывая, что в действующей системе управления развитием экономики нацпроекты выполняют, говоря языком медиков, функцию своего рода стентов. Они не могут и не должны заменить меры регулярной экономической политики, включая бюджетно-налоговую, денежно-кредитную и даже пространственную составляющую".

Докладчик так же, как и его коллеги, считает, что "пространство России – это богатство, а не ее проклятие". При этом он подчеркивает большую значимость инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, а также значение крупных инвестиционных проектов в традиционных промышленных регионах Поволжья, Урала и Сибири.

Неприемлемым считает он факты "уклонения от принятия решений соответствующими ведомствами под предлогом связанного с этим риска ошибки и перекладывания ответственности на руководителя государства, что мы очень часто наблюдаем".

Нужны мигранты?

У ряда докладчиков вызывает тревогу сокращение численности населения. В частности, приводился такой пример, что более 17% семей России являются бесплодными.

К оценке демографической ситуации, по мнению доктора социологических наук Вячеслава Локосова, наблюдается два подхода. Одни считают, что процессы сокращения населения "вполне закономерны и объективны. Другие придерживаются противоположной точки зрения и считают, что "основную ставку в вопросах демографии нужно делать на привлечении мигрантов".

Докладчик считает, что если укреплять социальную ответственность государства, повышать уровень и качество жизни населения и привлекать внимание к традиционным семейным ценностям, в том числе к многодетности, то у России "есть все шансы для нового демографического подъема".

Это полезно знать всем

Мы затронули только часть интереснейших докладов, в которых анализируется наша современность. На нее, безусловно, влияет и историческая память, и даже современная русская речь. Без учета всех этих факторов, а не только экономики, невозможно понять, кто мы, какова российская идентичность. Ответ на этот вопрос необходим для точного определения социально-экономической политики не только на современном этапе, но и на будущее.

Слушая эти глубокие исследования, а доклады академиков по-другому рассматривать нельзя, невольно возникает обидный вопрос: почему в зале нет руководителей всех тех исполнительных ведомств, которым просто необходимо не только услышать, но и принять к сведению в своей работе выводы академиков? Впрочем, если они так же, как и президент РФ, считают, что Российская Академия Наук – это приоритетное направление в развитии нашей страны. Если их не было в зале, то, может быть, найдутся деньги у бизнеса для издания этих докладов. С ними полезно ознакомиться не только министрам, но и всем, кого интересуют проблемы нашей страны.