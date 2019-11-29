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Президент РАН не увидел смысла просить новые полномочия для Академии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В последние годы престиж Российской академии наук снизился, поэтому говорить, что ей нужны новые полномочия, бессмысленно, заявил президент РАН Александр Сергеев. Он сказал это на встрече с профессорами Академии.

"Вследствие некоторых обстоятельств за последние годы престиж Академии снизился, а потому говорить о необходимости новых полномочий для Академии бессмысленно", - сказал он.

Престиж Академии Сергеев назвал самым важным в ее работе. Он считает, что если его удастся поднять, "тогда и сами придут дополнительные полномочия, и власть нам их даст", "потому что престиж должен быть высоким".

Президент РАН также заявил, что "нельзя допускать никакого противостояния между самой Академией, а также между Академией и властью, такие высказывания идут непонятно с чьей подачи". Он добавил, что главное сейчас - "не противостояние, а поднятие престижа Академии и науки".

РАН Академия Александр Сергеев

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