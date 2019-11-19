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В детских садах и школах Нарьян-Мара установят системы распознавания лиц

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Нарьян-Маре собираются оснастить детские сады и школы системами безопасности с функцией распознавания лиц и специальными ключ-картами, сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

Внедрение системы начнут с детского садика "Кораблик". После этого войти в здание можно будет только после процедуры сканирования лица и по карточке, предупредил глава департамента цифрового развития НАО Павел Окладников.

После того, как систему опробуют в "Кораблике", ее распространят на все детские сады и школы региона.

Ввести такую систему безопасности, которая исключит человеческий фактор, поручил губернатор округа Александр Цыбульский.

11 ноября детский сад "Кораблик" был обстрелян из пневматического оружия подростком. Никто не пострадал.

31 октября в детский сад "Сказка" прошел пьяный 36-летний мужчина и зарезал спавшего шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали и арестовали. Сообщалось, что дверь ему дистанционно открыл охранник садика, который увидел его в камеру и решил, что это кто-то из родителей.

После инцидента чиновники проверили 47 школ и детских садов в Нарьян-Маре и поселке Искателей и решили усилить там меры безопасности, сообщила администрация НАО.

Нарьян-Мар Сказка НАО Александр Цыбульский

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