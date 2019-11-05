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Глава департамента образования НАО уволилась после убийства мальчика в детсаду

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский принял прошение об отставке руководителя регионального департамента образования, культуры и спорта Лины Гущиной после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба окружной администрации во вторник.

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"Заявление должностного лица поступило в адрес главы региона сегодня, после чего Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров аппарата региональной администрации оформить соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что заведующая ГБУ ДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка", где произошла трагедия, Галина Овчинникова также написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого издан приказ об освобождении ее от должности.

31 октября в Нарьян-Маре мужчина вошел в детский сад "Сказка" и смертельно ранил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый арестован.

НАО Нарьян-Мар

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