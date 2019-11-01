В Нарьян-Маре отменили праздничные мероприятия 4 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отменил развлекательные мероприятия, которые планировались в Нарьян-Маре в связи с Днем народного единства 4 ноября. 31 октября в городе в детском саду "Сказка" был убит шестилетний ребенок.

Губернатор предположил, что ответственность за гибель ребенка могут понести не только подозреваемый в убийстве и пропустивший его охранник, но и другие людей.

По словам Цыбульского, в округ для выяснения обстоятельств случившегося прибыли следователи из Архангельска и Москвы.

1 ноября губернатор побывал в садике "Сказка" и возложил цветы к стихийному мемориалу у ограды. Жители Нарьяр-Мара несут туда цветы, игрушки и воздушные шарики. С погибшим простились в пятницу, администрация региона взяла на себя расходы на похороны.

В четверг днем 36-летний житель Нарьян-Мара прошел в садик и зарезал ребенка во время тихого часа. Его задержали, и суд его арестовал на два месяца. Следователи сказали, что в момент задержания он был пьян и вел себя неадекватно.

Также был задержан дежуривший в саду охранник. По версии следствия, он принял посетителя за кого-то из родителей и впустил его, дистанционно отперев дверь.

В связи с убийством ребенка были возбуждены дела об убийстве и о халатности.