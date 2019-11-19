Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России предлагает ввести в стране охранные зоны вокруг обсерваторий, в пределах которых предусматривается целый ряд запретов - начиная от полетов самолетов и заканчивая капитальным строительством, установкой сотовых вышек и точек доступа Wi-Fi.

Соответствующий проект постановления кабинета министров размещен министерством во вторник для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В соответствии с документом, в российском законодательстве может появиться новое понятие "обсерватория" - это земельный участок с научным оборудованием.

Как охранять обсерватории

Охранные зоны вокруг обсерваторий создаются, чтобы не мешать измерениям яркой засветкой ночного неба, радиосигналами, вибрациями, шумом и пылью. Если проект будет принят, охранные зоны могут появиться в радиусе до 35 км вокруг астрономических обсерваторий, 20 км для магнитных и радиоастрономических, 15 км для научных сооружений и 10 км для геофизических обсерваторий. На границах зоны появятся указатели с предупреждающими надписями.

В числе предлагаемых ведомством ограничений - запрет на использование воздушных коридоров для воздушных судов, использование декоративной подсветки зданий, установка фонарей уличного освещения, превышение уровня радиопомех, строительство любых объектов - гражданских и военных - использующих интенсивное ночное освещение, предоставление земельных участков под застройку, запрет на прокладку инженерных коммуникаций, установку базовых станций сотовой связи, устройств беспроводного доступа к интернету, а также охоту, рубку леса, выпас скота и проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий.

Документ проходит процедуру общественного обсуждения до 3 декабря.

Как застраивают

Вопрос помех, которые несет застройка обсерваториям, ранее активно поднимался в связи с планами жилой застройки территории Пулковской обсерватории.

Градозащитники протестуют против появления ЖК "Планетоград", который, настаивают они, сделает невозможным в дальнейшем астрономическое наблюдение и соответственно приведет к сокращению научной деятельности.

Весной 2019 года сообщалось, что этой темой займется СКР.

В 2017 году рабочая группа отделения физических наук РАН по проблеме застройки защитной территории Главной (Пулковской) астрономической обсерватории пришла к выводу о бесперспективности проведения наблюдений в Пулково. Среди проблем, которые мешают наблюдению в Пулково, были названы плохое состояние атмосферы, свет от городской застройки. Согласно информации на сайте Пулковской обсерватории, учреждение сможет использовать данные, полученные на других астрономических базах.