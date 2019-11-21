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Заподозренного в работе на украинскую разведку военного арестовали на 2 месяца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону в четверг на два месяца арестовал военнослужащего Южного военного округа (ЮВО), подозреваемого в государственной измене, сообщили Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Информированный источник пояснил агентству, что речь идет о военнослужащем Руслане Артыкове, который проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.

"Артыков служил по контракту в звании старшего лейтенанта. Он родом из города Таганрог Ростовской области, имеет высшее образование", - сказал собеседник агентства.

В среду, 20 ноября, в ФСБ России "Интерфаксу" сообщили о задержании в Аксае российского военнослужащего, который подозревается в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В российской спецслужбе пояснили, что речь шла о касающихся Вооруженных сил РФ секретных данных, "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ возбудило уголовное дело по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Ростов-на-Дону Южный военный округ Украина Руслан Артыков

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