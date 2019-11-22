Медведев отметил кратную разницу в окладах начальников и рядовых бюджетников

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов вернуться к обсуждению вопроса сокращения разницы между уровнем зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, но против полной уравниловки в этом вопросе.

"Эта тема, действительно, есть, она достаточно резонансная. Начну с того, что еще некоторое время назад у нас вообще никакой кратности не было, и то, что сейчас она присутствует, а она установлена для федеральных бюджетников и для региональных разными решениями(...), сейчас это, действительно, от одного до восьми", - сказал Медведев на встрече с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что раньше были вопиющие случаи, когда разница в окладах между работником и руководителем бюджетной организации была в десятки раз. "Этого быть не должно, и этого сейчас нет. Мы эту разницу "схлопнули". Насчет того, чтобы ее еще сделать уже, здесь надо все-таки, если честно, подумать", - сказал премьер.

Говоря о регионах, Медведев подчеркнул, что эти решения должны приниматься на местах. "Мне бы просто, откровенно сказать, не хотелось бы впадать и в уравнительные тенденции", - сказал премьер.

При этом он в качестве примера привел медицинские организации, где руководитель получает зарплату в несколько раз выше, чем врач. "Наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте мы подумаем. Я сейчас не готов сразу сказать, что нужно все это так "схлопнуть", потому что даже в советские времена все-таки разница была достаточно существенная, а это было немножко в других условиях. Но тему я услышал", - сказал премьер.

Медведев вспомнил, что когда преподавал в университете, зарплаты были скромные. "Сейчас они лучше стали, но тоже не выдающиеся, тем не менее, во многих университетах", - сказал премьер.

При этом он заметил, что было бы несправедливым уравнивать зарплату преподавателя и ректора, который может быть и академиком, и профессором.

Медведев напомнил, что критерии были ранее скорректированы. "Но, если коллеги считают, что они все-таки не до конца еще справедливы, мы можем еще этим позаниматься", - добавил премьер.

Вместе с тем Медведев заметил, что, решая вопрос, нельзя "сломать работу организации". "Далеко не все руководители с вами согласятся, скажем откровенно. Они, знаете, что вам скажут: у нас такая сложная работа, вот если вы нам зарплату понизите в три раза, тогда и работайте за эти деньги", - заметил он.

Участница встречи на это отреагировала, что сама являлась руководителем школы и считает работу учителей намного тяжелей, чем работу директора. "Здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Потому что когда ты общаешься неважно с кем - со студентами, с учениками, количество нервной энергии, которая тратится, точно больше, чем когда ты руководишь чем-то", - отметил Медведев.