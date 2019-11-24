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Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием минивэна и фуры унесла жизни шести человек в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД в воскресенье.

Предварительно установлена гибельшести человек, в том числе шестилетнего ребенка. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 15 км дороги "Оренбург- Акбулак" возле села Чистое Оренбургского района.

Сейчас сотрудники полиции на месте устанавливают обстоятельства ДТП.

Оренбургская область

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