Экс-директора школы под Новосибирском осудили по делу об избиении учеников

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Колыванский районный суд в Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего директора одной из школ, обвиняемого в избиении учеников, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Экс-педагогу также назначили два года испытательного срока, добавил собеседник агентства. Он также отметил, что по ряду эпизодов действия бывшего директора были переквалифицированы

Уголовное дело против мужчины возбудили после проверки, проведенной прокуратурой Колыванского района. По материалам дела, бывший директор в 2016-2017 годах систематически, под надуманными и малозначительными предлогами применял физическое насилие в отношении учеников 5, 6 и 9 классов "в ходе проведения воспитательных работ".

Он хватал их за шею, бил по туловищу и голове. По уголовному делу признаны потерпевшими трое школьников в возрасте от 13 до 17 лет.

Следователи предъявляли ему обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Сначала экс-директор отрицал предъявленные обвинения, однако в ходе процесса признал, что бил учеников. Как передает местное интернет-издание "НГС.Новости", подавать апелляцию на приговор подсудимый не намерен. От более подробных комментариев он отказался.