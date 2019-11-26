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Бывший сотрудник Росгвардии получил срок за убийство девочки, не хотевшей умываться

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд приговорил 23-летнего жителя Кемерова в 17 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней дочери его знакомой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. По версии следствия, он убил ребенка, который закапризничал и отказался умываться.

Убийство было совершено в сентябре 2018 года. Подозреваемого задержали несколько месяцев спустя. После того, как он признался в преступлении, его уволили из Росгвардии.

Суд и следствие установили, что осужденный был дома у знакомой и присматривал за ее двухлетней дочерью. Когда он кормил девочку, она опрокинула на себя тарелку.

Он отнес ребенка в ванную и попытался умыть, она капризничала и отворачивалась. Тогда он направил струю воды девочке в лицо, а потом сказал ее матери, что она умерла случайно.

По версии следствия, он предложил знакомой похоронить ребенка тайно, чтобы их не обвинили в умышленном убийстве. На следующий день они закопали тело в лесу.

Прабабушка погибшей девочки несколько месяцев пыталась увидеться с ребенком, спрашивала внучку о ее здоровье и просила привести ее в гости, всякий раз получая отказ. В результате пенсионерка написала заявление в полицию об исчезновении ребенка. Мать девочки сказала следователю, что ребенок подавился едой, умер и его похоронили в лесу.

После этого 23-летнего знакомого женщины заподозрили в убийстве. Он дал признательные показания и указал, где похоронил тело. Экспертиза подтвердила его вменяемость в момент совершения преступления.

На мать девочки были собраны материалы о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, эти документы переданы в полицию.

СКР Кемерово Кузбасс Кемеровский областной суд

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