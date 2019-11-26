Раскрыты еще два дела 20-летней давности тольяттинского маньяка Рылькова

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный на пожизненный срок серийный насильник и убийца из Тольятти Олег Рыльков вновь предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1994 и 1997 годах, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в августе 1994 года Рыльков заманил ранее не знакомую ему несовершеннолетнюю девочку в лесной массив города Тольятти. Там он изнасиловал ее ее, а затем убил.

Кроме того, в апреле 1997 года, находясь в Борском районе Самарской области, Рыльков совершил аналогичные преступления в отношении малолетней девочки.

Эти два преступления долгое время оставались нераскрытыми, но в 2019 году следствию поступило две явки с повинной от Рылькова.

В ходе расследования уголовного дела проведены проверки показаний на месте происшествия с Рыльковым. Были допрошены предполагаемые косвенные свидетели и представители потерпевших, получены результаты судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрических, которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении им преступлений", - подчеркивается в сообщении.

Рыльков обвиняется по пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Как сообщалось, в настоящее время Олег Рыльков переведен из колонии "Черный дельфин" (Оренбургская область) в СИЗО в Самаре для рассмотрения его ходатайства об освобождении в связи с болезнью.

В 1998 году Рыльков был приговорен к смертной казни за серию изнасилований и убийств детей, совершенных в Тольятти. Позднее по указу президента РФ приговор был изменен на пожизненное заключение.