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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего 48-летнему жителю Иркутска, подозреваемому в похищении 9-летней девочки. Он хотел увезти ребенка и изнасиловать, но сделать это ему помешали подросток и другой случайный прохожий.

Как сообщает СКР, 23 ноября злоумышленник сидел в припаркованном возле торговых рядов на улице Новаторов в Иркутске автомобиле Toyota Vista. Там он заметил девочку, вышел из машины и силой затолкал ее в салон, заблокировал все двери и начал движение.

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль, блокировали его и вызволили 9-летнюю девочку.

Как уточняет "Комсомольская правда", прохожий оказался за рулем, и вместе со школьником они преследовали автомобиль злоумышленника несколько сотен метров. Тот заехал в тупик и высадил ребенка, после чего скрылся.

Тем не менее, он был задержан через несколько часов сотрудниками Росгвардии.

Следователи установили, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

Суд отправил обвиняемого под арест.

Иркутск

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