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Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Кузбассе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и грузового поезда произошло на перегоне "Юрга-1 - Тутальская" (Кузбасс), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (РЖД) в четверг.

По данным ведомства, около 01:45 по Москве из-за несанкционированного выезда водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути произошло его столкновение с грузовым поездом.

"Машинист грузового поезда, заметив машину, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде", - говорится в релизе.

Также сообщается, что из-за инцидента на 37 минут задержан пассажирский поезд №91 "Северобайкальск - Москва", на 21 минуту поезд №99 "Владивосток - Москва".

На месте инцидента работают специалисты железной дороги и восстановительный поезд, причины произошедшего выясняются.

В пресс-службе Линейного управления МВД на транспорте по СФО агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что информация о состоянии водителя автомобиля уточняется.

Кузбасс

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