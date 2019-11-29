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Бастрыкин посетил Дамаск и "Хмеймим"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин посетил Дамаск и встретился там с начальником Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком и министром юстиции Хишамом Аш-Шааром, а также побывал на российской авиабазе "Хмеймим", сообщила пресс-служба СК.

С сирийскими силовиками он обсудил сотрудничество в борьбе с терроризмом и в расследовании терактов. С министром Аш-Шааром Бастрыкин поговорили о выполнении Соглашения о межведомственном сотрудничестве и результатах в этой области. "Получаемые российской стороной документы и материалы имеют важное доказательственное значение для расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей СК России", - говорится в пресс-релизе. Председатель СКР предложил министру расширить сотрудничество в сфере образования, например, организовать подготовку сирийских кадров в образовательных организациях СК. Также он рассказал чиновнику о новейших криминалистических методиках и применяемой российскими криминалистами технике и предложил перенять российский опыт в области криминалистического сопровождения расследования уголовных дел.

На базе "Хмеймим" Бастрыкин заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

СКР Сирия Дамаск Хмеймим Али Мамлюк Хишам Аш-Шаар Александр Бастрыкин

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