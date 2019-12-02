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Почти половина россиян встревожились из-за своего будущего

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Почти половина (48%) участников всероссийского опроса ВЦИОМ думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, свидетельствуют данные исследования социологической организации, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

С уверенностью смотрят в свое будущее 26% респондентов, 23% опрошенных не испытывают по поводу своих перспектив ни оптимизма, ни беспокойства. ВЦИОМ также выяснил, что большинство граждан РФ (57%) склонны положительно оценивать сложившуюся ситуацию в стране, противоположной точки зрения придерживаются 35% россиян.

Согласно результатам социологического исследования, 50% участников опроса, в целом, довольны той жизнью, которую они ведут. Данное значение - уровень социального самочувствия - достигло максимума с начала 2019 года, отмечают эксперты ВЦИОМ. еще 25% респондентов сообщили социологам, что жизнь их отчасти устраивает, и отчасти нет. По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (22%) недоволен своей нынешней жизнью.

Опрос показал, что 41% сограждан уверены, что через год они и их семьи будут жить так же, как в настоящее время, на лучшее рассчитывают 25% респондентов, ухудшений ждут 23% россиян.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 30-31 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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