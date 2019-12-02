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Закон о нанесении меток на ценные музыкальные инструменты подписан президентом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о нанесении химических меток на музыкальные инструменты, чтобы облегчить их вывоз на гастроли за рубеж.

Проект поправок в закон о вывозе и ввозе культурных ценностей был разработан правительством для решения проблемы идентификации на таможенных постах музыкальных инструментов или смычков, представляющих собой культурные ценности.

Закон предусматривает нанесение на музыкальные инструменты, представляющие культурную ценность, химических или радиочастотных меток с информацией о предмете, его владельце, производителе, оценке и истории перемещения.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин

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