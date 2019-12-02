В Ингушетии мужчина ранил трех дорожников во время конфликта

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Ингушетии завела уголовное дело по факту ранения из травматики трех рабочих, занимающихся реконструкцией федеральной трассы, сообщили "Интерфаксу" в региональном МВД.

Неизвестный мужчина начал ссору с работниками фирмы по укладке асфальта на трассе "Кавказ". Он выстрелил из травматического пистолета и скрылся. После инцидента три человека в возрасте от 30 до 38 лет обратились к врачам с ранениями.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелка.

Как сообщил агентству "Интерфаксу" источник в администрации округа, конфликт между жителями Насыр-Корта и дорожниками произошел на почве разногласий по выплатам компенсации за постройки и земли, расположенные в непосредственной близости от реконструируемой федеральной автодороги Р-217 "Кавказ". Подрядчики игнорируют требования жителей округа выплатить компенсацию за имущество близ трассы, которое предполагалось выкупить.

Ранее жители Насыр-Кортского и Гамурзиевского округов Назрани неоднократно встречались с членами оперативного штаба по взаимодействию с гражданами, проживающими вдоль трассы. Они не получили внятных ответов и гарантий по выкупу имущества и собрались на стихийный сход с требованием приостановить работы до выплат компенсаций за их дома и земельные участки. Собственники хотят обратиться в вышестоящие инстанции и федеральные органы власти.

По словам источника, во время потасовки один из местных жителей открыл стрельбу по дорожникам из травматического пистолета.