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Школьники из Брянска подключились к монитору ТЦ и устроили показ порно

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Брянские полицейские расследуют инцидент с несанкционированной трансляцией порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел 23 ноября. Сотрудники полиции установили, что виновниками были двое 14-летних школьников.

"В сообщении отмечается, что школьники с помощью мобильного телефона подключились к монитору и настроили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фуд-корта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщали, что на большой плазменной панели фуд-корта одного из крупных торгово-развлекательных центров Брянска вместо обычных музыкальных клипов и рекламы вдруг появилось жесткое порно. Трансляция продолжалась около минуты, после чего панель отключили.

Брянск

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