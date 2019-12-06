В Кремле попросят полпреда в СЗФО рассказать о встрече с Сокуровым по полигону в Шиесе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали поинтересоваться у полпреда президента РФ в СЗФО относительно беседы с кинорежиссером Александром Сокуровым.

Накануне Сокуров в своем блоге написал, что возмущен состоявшейся встречей с полпредом Александром Гуцаном. По его словам, в ходе разговора относительно ситуации, касающейся захоронения мусора в Шиесе, он "ни на один вопрос не получил ответа, и разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил журналистам на брифинге, что "мы, безусловно, поинтересуемся у полпреда, о чем шла речь, попросим дать его точку зрения". "Вы не забывайте, что в каждом разговоре есть двое участников и у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника", - отметил Песков.

Жители Архангельской области с прошлой осени протестуют против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес, куда планируют свозить брикетированный мусор из Москвы.

Губернатор Поморья сообщал в интервью "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства полигона в Шиесе начнутся в 2020 году.