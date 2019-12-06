В МВД рассказали о том, на что охотятся воры в различных регионах РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В МВД РФ рассказали, чем стремятся завладеть воры в различных регионах России.

"Субъекты Федерации несколько отличаются друг от друга по уровню жизни. В столичном регионе, например, основные предметы посягательства - это денежные средства, как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме того - украшения, золотые изделия, антиквариат", - сказал начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов в интервью радиостанции "Милицейская волна" в пятницу.

В то же время в удаленных регионах, по его словам, воруют все, что "плохо лежит" в местах, где "отсутствует охрана или есть спрос на иные предметы".

"Украсть могут все: лопату, грабли на даче, содержимое посылки, металлические конструкции, провода, продукты питания и одежду из магазинов, автомашину", - рассказал представитель МВД.

Парамонов отметил, что всего в этом году из квартир и частных домов было совершено более 89 тыс. краж, из которых около 53 тыс. раскрыто.

"Кстати, в расчете на 100 тысяч населения, по количеству краж из квартир лидирует Амурская область, где зарегистрировано 107 краж на 100 тыс. населения, затем Республика Тыва - 100 краж на 100 тысяч населения", - сказал он.

В числе регионов с высоким коэффициентом зарегистрированных краж числятся Тверская область (38 тыс.), Новгородская область (59 тыс.), Кировская область (45 тыс.), Курганская область (42 тыс.), Кемеровская область (34 тыс.) и Забайкальский край (64 тыс.).

"При этом общий показатель по России составляет всего 23 кражи на 100 тыс. населения", - уточнил Парамонов.

Для сравнения, по Москве этот показатель "один из самых низких" - лишь 7 краж на 100 тыс. населения, отметил представитель МВД.