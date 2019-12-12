При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали 10 человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" на 35 судоремонтном заводе в Мурманске пострадали 10 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. При этом собеседник агентства затруднился уточнить количество военнослужащих и сотрудников завода среди пострадавших.

Утром в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. По данным источника агентства, площадь пожара на корабле, по последним данным, составила до 600 квадратных метров, был объявлен второй ранг сложности пожара.

В пресс-службе Северного флота заявили, что в ходе тушения два члена экипажа авианесущего крейсера получили не опасные для жизни травмы дыхательных путей, им оказана медицинская помощь. В штабе флота отметили, что боеприпасов и вооружения на корабле нет.

"Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован", - сказали в пресс-службе.

Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.

Предыдущие инциденты с "Адмиралом Кузнецовым"

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.