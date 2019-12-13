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Главврач онкодиспансера в Северной Осетии задержан при получении взятки в 1,5 млн руб.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Северной Осетии задержали с поличным при получении взятки главного врача онкологического диспансера, сообщает пресс-служба МВД по республике в пятницу.

"Во Владикавказе сотрудниками с поличным при получении взятки в особо крупном размере задержан главврач республиканского онкологического диспансера министерства здравоохранения Северной Осетии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, руководитель медицинского учреждения обеспечил победу одной из фармацевтических компаний в аукционах на поставку онкодиспансеру медицинских препаратов и заключение госконтрактов с условием получения процента от суммы контрактов.

"По имеющейся информации, с февраля по июль 2019 года были заключены госконтракты более чем на 25 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Оперативники получили информацию о времени и месте криминальной сделки, и подозреваемый был задержан в момент передачи ему 1,5 млн рублей.

Главное следственное управление СКР по СКФО возбудило уголовное дело о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Северная Осетия

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