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Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Перепалка тренеров по фигурному катанию, затонувший плавдок и очередная самая красивая девушка мира

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе. На плавучем доке ПД-16 находилась подлодка Б-380 (дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом", спущенная на воду в 1982 году). Подводная лодка вскоре всплыла - и ее, и плавдок планируется утилизировать. Пока же на месте ЧП убирают разлившиеся нефтепродукты.

- Известные тренеры по фигурному катанию вступили в заочную полемику после приостановки Алиной Загитовой карьеры. Команда ее наставника Этери Тутберидзе в инстаграме жестко ответили критикам, в частности, обвинив Евгения Плющенко в попытках увести Загитову и неспособности воспитать собственных спортсменов. Олимпийский чемпион ответил, что Загитова сама спрашивала его совет, а Тутберидзе переманивает к себе уже сложившихся фигуристов. Тем временем Загитова также в соцсетях сообщила, что не собирается окончательно уходить из спорта.

- В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ. Как следует из подписанного Владимиром Путиным документа, с 1 января 2020 года к четырем регионам присоединятся, в числе прочих, Петербург, Ленобласть и Башкортостан. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров физлицам, и 6% - при реализации юрлицам.

- Во Франции скончалась от рака актриса Анна Карина. Она получила известность благодаря ролям в фильмах классика "новой волны" режиссера Жан-Люка Годара. Актрисе было 79 лет.

- В Нижегородской области автобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 25 человек, госпитализация потребовалась четверым из них.

- Представительница Ямайки выиграла конкурс "Мисс мира". Россиянка Алина Санько прошла в топ-12, но не попала в пятерку финалисток.

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