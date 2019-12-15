Представительница Ямайки завоевала титул Мисс мира

Победительница конкурса "Мисс мира-2019" Тони-Энн Сингх из Ямайки Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тони-Энн Сингх с Ямайки завоевала корону Мисс мира, победив в финале конкурса, который прошел в Лондоне.

23-летняя является выпускницей университета Флориды, где она изучала психологию. Сейчас она продолжает изучать медицину.

Это четвертый раз с 1959 года, когда победительницей становится девушка с Ямайки. Как напоминает CNN, 2019 год стал первым, когда титулы Мисс мира, Мисс Вселенная, Мисс США и Мисс тинейджер США завоевали чернокожие участницы.

Титулы вице-мисс получили представительницы Франции и Индии.

Россию на конкурсе представляла Мисс Россия Алина Санько. Она прошла в топ-12, но не вышла в топ-5 участниц.