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Во Франции скончалась от рака актриса Анна Карина

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции в возрасте 79 лет ушла из жизни актриса Анна Карина, получившая мировую известность благодаря ролям в фильмах классика "новой волны" режиссера Жан-Люка Годара, сообщают французские СМИ.

Карина скончалась в Париже накануне, однако подтвердилась эта информация в воскресенье.

Актриса Ханна Карин Бланке Байер, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году. На родине она пела в кабаре и работала манекенщицей. В 1958 году она переехала в Париж и, по совету Коко Шанель, взяла псевдоним Анна Карина.

В Париже ее заметил французский режиссер Жан-Люк Годар. В 1961 году вышел фильм Годара "Женщина есть женщина", и режиссер и актриса поженились. Их брак продлился около семи лет. После этого она еще трижды выходила замуж.

Анна Карина снималась в фильмах Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера, Марты Месарош, Аньес Варды. Тем не менее, широкую популярность ей принесли такие фильмы Годара, как "Жить своей жизнью", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

В фильме "Женщина есть женщина" Анна Карина сыграла главную роль и получила премию "Серебряный медведь" за лучшую женскую роль. Ее партнерами в этом фильме стали Жан-Клод Бриали и Жан-Поль Бельмондо, музыку к фильму написал Мишель Легран.

Жан-Люк Годар получил за этот фильм специальную премию "Серебряный медведь".

Франция Анна Карина

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