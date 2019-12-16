МВД начало проверку инцидента с выпускницей СПбГУ, плюнувшей в профессора вуза

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александрой Элбакян и участниками заседания этической комиссии вуза, в которых плюнула Элбакян, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Заявление в полиции есть, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу, 13 декабря, на сайте вуза была опубликована информация об инциденте во время заседания этической комиссии 10 декабря. Заместитель ректора Елена Шарыгина сообщала об агрессивном поведении выпускницы университета Александры Элбакян, плюнувшей "в присутствовавших на заседании лиц". После этого свидетели вызвали охрану, информацию о происшествии передали в правоохранительные органы.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Элбакян плюнула в возглавляющего этическую комиссию почетного профессора СПбГУ Геннадия Богомазова и старшего преподавателя филологического факультета Александра Сизикова. В комиссию девушка обратилась по поводу несправедливой, на ее взгляд, оценки дипломной работы. Конфликт начался после того, как жалобу девушки хотели отклонить.

31-летняя Элбакян является исследователем в области нейрокомпьютерных технологий, создала научную интернет-библиотеку. В 2019 году окончила магистратуру филологического факультета СПбГУ.