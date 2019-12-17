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На заправках острова Кунашир больше недели нет бензина и дизельного топлива

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бензина и дизельного топлива вторую неделю нет на заправках на острове Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области), поставки топлива ожидаются до 23 декабря, сообщила агентству "Интерфакс" вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.

"В настоящий момент топлива нет, заправки пустые", - сказала она.

Вице-мэр отметила, что из-за штормовой погоды проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продуктами питания. Продукты, отметила она, уже завезли с Сахалина.

Топлива нет с начала прошлой недели. Поставщики топлива - ООО "К-Маркет" и ООО "ТСК" - завозят нефтепродукты из Приморского края. По словам вице-мэра, помимо погоды поставки были нарушены еще и потому, что ООО "К-Маркет" не могло найти в Приморье свободное судно для отправки топлива, сейчас оно найдено. А ООО "ТСК" не могло закупить определенную партию топлива в Приморском крае, но в настоящее время нефтепродукты закуплены.

Доставить нефтепродукты на Кунашир ООО "К-Маркет" обещает до 23 декабря, "ТСК" - до 25 декабря.

На АЗС в Южно-Курильске эти поставщики реализуют бензин по стоимости от 61 руб. до 64 руб. за 1 литр, дизтопливо - 63 руб.

Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства, пояснила Савочкина.

Местные жители, наученные опытом, по словам вице-мэра, создают свои запасы топлива, поэтому "бума нет, население терпеливо относится к этой ситуации, к нам поступают единичные обращения".

Кунашир Южные Курилы Сахалинская область Наталья Савочкина

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