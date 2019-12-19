МВД опровергло обыски у генерала Сидоренко по делу о подозрительном госконтракте

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "распространенные в СМИ и социальных сетях сведения о проведении следственных действий в отношении начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерала-майора внутренней службы Виталия Сидоренко не соответствуют действительности".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Москве прошли более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией "Центральное страховое общество". Речь может идти о махинациях с контрактом на 13 млрд рублей.

Кроме того, по данным СМИ, следователи СКР провели обыски у возможных фигурантов дела - главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алёшиной.

Волк сообщила "Интерфаксу" в четверг, что правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения условий исполнения государственного контракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции.

Она отметила, что следственные действия проводятся по поручению Главного следственного управления СК России по Москве. Проверка идет в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Представитель МВД подчеркнула, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные подразделениями собственной безопасности МВД России. В них говорится о том, что были обнаружены нарушения при исполнении государственного контракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел.