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Путин счел логичной идею о выходном дне 31 декабря

Путин счел логичной идею о выходном дне 31 декабря
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает логичной идею объявить 31 декабря выходным днем, однако сомневается, что такую инициативу нужно реализовать уже в этом году.

Об этом глава государства заявил на традиционной большой пресс-конференции. Путин отметил, что в спешке перед Новым годом реализовать идею о выходном 31 декабря не стоит, а вот в спокойном рабочем режиме над этим вопросом подумать можно.

Подобные инициативы работодателей президент только приветствует. Однако, по его словам, не надо забирать при этом рабочие дни в мае у огородников и садоводов.

В ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что 31 декабря глава государства будет работать, у него нет выходных. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - пояснил Песков.

Ранее в том же месяце Песков отмечал, что дискуссия о признании 31 декабря выходным в 2019 году неуместна. "Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - подчеркнул он.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря". Ряд регионов уже последовали его совету, в частности, Татарстан, Бурятия и Магаданская область, Карелия и другие субъекты РФ.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.

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