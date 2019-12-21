МИД предложил Минтрансу подумать о запрете регистрации российских самолетов на Бермудах

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Министерстве иностранных дел РФ не исключают возможности расторжения соглашения с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний.

В ответе МИД РФ на запрос депутата Госдумы Михаила Шеремета, с которым ознакомился "Интерфакс", говорится, что "если реализация положений соглашения ставит под открытую угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора, в том числе в целях последующего перевода воздушных судов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ".

Ранее соответствующее письмо с этими предложениями было направлено в Минтранс России.

Шеремет обратился в МИД по поводу межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций и обязанностей по надзору от 7 октября 1999 года.

Бермуды являются популярным в мире "авиационным офшором". По данным Росавиации, которые приводил "Коммерсантъ", на Бермудских островах зарегистрировано 725 самолетов, а в реестрах Бермуд и Ирландии зарегистрированы 95% всех самолетов российских перевозчиков.