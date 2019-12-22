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После ДТП с автобусом в Красноярском крае к медикам обратились десять человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Еще три человека обратились к врачам после того, как пассажирский автобус слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе краевого МВД России.

Как уточнил представитель пресс-службы, количество обратившихся за медицинской помощью увеличилось с семи до десяти. Пять человек осмотрены и отпущены домой, еще пять проходят обследование на наличие телесных повреждений, отметил он.

Как сообщалось, рейсовый автобус марки KIA следовал из Минусинска в Белык. На 13-м километре автодороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находились 20 человек.

Красноярский край

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