СМИ сообщили о планах отменить профстандарт для преподавателей вузов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Разработанный для преподавателей высшей школы профстандарт отменят, так как он ограничивает работу сотрудников без ученой степени и негативно сказывается на качестве знаний учащихся, пишет газета "Известия".

По данным издания, авторами инициативы выступили Совфед, Минобрнауки и образовательные организации.

Как сообщила изданию член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, профессиональную норму в 2015 году утвердили приказом министерства труда и социальной защиты РФ, но до 1 января 2020 года она имела рекомендательный характер, а с наступающего года должна была стать обязательной для всех вузов страны.

Предложенный профстандарт для высшей школы, по мнению сенатора, негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Кроме того, в результате внедрения подобной нормы страдают и студенты, которые недополучают знания и выходят на рынок труда не до конца подготовленными, считает Рукавишникова.

"Совфед предлагал отменить профстандарт преподавателя высшей школы. Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы. И нас услышали. Норма будет отменена. И это на самом деле абсолютно логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики", - отметила сенатор.

Представители профессионального сообщества поддержали отмену стандарта. По мнению опрошенных газетой экспертов, в противном случае все может закончиться оттоком профессиональных кадров из-за формальных и необоснованных требований отбора.