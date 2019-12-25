В Генпрокуратуре рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются россияне

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Чаще всего россияне жалуются прокурорам на нарушения своих трудовых и жилищных прав, а также на действия следователей и судей, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ в среду.

Там подвели итоги общероссийского дня приема граждан, проведенного по поручению президента в органах прокуратуры 12 декабря. В надзорном ведомстве уточнили, что в основном россияне также жаловались на нарушения земельного, пенсионного, природоохранного законодательства, на неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия и дознания, законность судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.

Всего в рамках дня приема прокуроры рассмотрели жалобы от 9 тыс. 993 граждан по всей стране. Это на 500 человек больше, чем в 2018 году. Также было получено 5058 письменных обращений и 381 обращения по другим каналам связи.

В Генпрокуратуре отметили, что "максимальная доступность для россиян (в ходе дня приема - ИФ) была обеспечена за счет работы интерактивных приемных". Непосредственно центральный аппарат надзорного ведомства принял 306 посетителей, от которых поступило 239 письменных обращений и 53 в режиме связи.

Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области - 427 (в 2018 году - 389), Пермского края - 402 (338), Чеченской Республики - 378 (349), Москвы - 369 (347), Архангельской области - 357 (237).

"Прокуроры продолжают изучать доводы всех поступивших обращений. По каждому из них будет дана правовая оценка. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства последуют незамедлительные меры реагирования", - добавили в ведомстве.