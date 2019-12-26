Путин сообщил, что на селе проживают более 50% от общего числа бедных россиян

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал руководство сельскохозяйственных предприятий не забывать о благосостоянии своих работников, а также заявил, что на селе проживают более половины от общего числа бедных россиян.

"Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет только примерно две трети от средней по экономике", - сказал глава государства на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики в четверг.

Он призвал работодателей обратить на это внимание. "Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед", - добавил президент, адресуя это руководителям сельхозпредприятий.

По его словам, на селе проживают 53% от общего числа граждан с низкими доходами. "То есть, наша приоритетная, общенациональная задача - снижение и преодоление бедности - в значительной степени имеет сельское измерение", - добавил он.