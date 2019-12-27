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Пособник в убийстве кандидата на пост премьера КЧР получил 8,5 лет колонии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес приговор жителю республики, обвиняемому в пособничестве в заказном убийстве кандидата на пост председателя правительства КЧР, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в СКФО.

Суд установил, что в апреле 2010 года подсудимый по просьбе экс-главы администрации Хабезского района КЧР подыскал исполнителей для убийства кандидата на пост председателя правительства республики, говорится в сообщении.

Затем пособник предоставил исполнителям убийства информацию о персональных данных потерпевшего, сведения о его внешности, марке и модели автомобиля, месте жительства, передал им 500 тыс. рублей в качестве вознаграждения, отмечается в пресс-релизе.

Нападение на потерпевшего произошло 12 мая 2010 года, в результате он убит из огнестрельного оружия. Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, погибший - кандидат на пост председателя правительства КЧР Фраль Шебзухов.

Суд приговорил подсудимого к 8,5 годам колонии строгого режима.

Ранее к различным срокам лишения свободы были приговорены и отбывают наказание трое исполнителей убийства, в отношении заказчика расследование уголовного дела продолжается.

Карачаево-Черкесия

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