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Псковские археологи нашли нюрнбергский пфенниг конца XVI - начала XVII века

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нюрнбергский счетный жетон конца XVI - начала XVII века обнаружили псковские археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского, сообщает пресс-служба археологического сообщества Псковской области.

Счетный жетон, известный также как счетный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах), - монетовидный жетон (токены), чеканившийся в Европе с XIII по XVII века.

Как отмечают специалисты, они использовались как счетные камешки для линованных счетных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам.

Археологические раскопки ведутся в рамках реконструкции улицы Поземского.

Псков

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