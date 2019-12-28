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В Петербурге водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль вылетел на автобусную остановку в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, на Миллионной улице молодой мужчина не справился с управлением, Mercedes съехал с проезжей части и сбил двоих женщин на остановке.

Они были госпитализированы.

Как рассказал собеседник агентства, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. У них множественные переломы, у одной закрытая черепно-мозговая травма, отметил он.

По его информации, нарушитель задержан.

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