В аэропорту "Платов" из-за тумана задержали 14 рейсов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону задерживает рейсы самолетов на прилет и вылет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в воскресенье, из-за тумана задерживаются восемь авиарейсов на прилет и шесть - на вылет.

К полудню туман рассеялся. Представитель пресс-службы подчеркнул, что аэропорт с 13:00 по Москве работает в штатном режиме и постепенно начитает принимать и отправлять самолеты.