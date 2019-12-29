Поиск

Под Иркутском 147 частных домов остались без света в 26-градусный мороз

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в воскресенье в части поселка Маркова под Иркутском, сообщает главное управление МЧС по региону.

Как говорится на сайте ведомства, под отключение попало 147 частных жилых домов.

Отключение электричества в микрорайоне Сергиев Посад поселка Маркова под Иркутском произошло в 18:50 местного времени (13:50 по Москве).

На месте работают шесть человек и две единицы техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.

Иркутск МЧС

Новости

Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

Восемь лидеров протестов в Ингушетии стали фигурантами новых уголовных дел

Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств для адресной помощи

Президент России подписал закон о возвращении "курилок" в аэропорты

В МИД РФ появится новый департамент

В МИД РФ появится новый департамент

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году

Путин подписал закон о новых механизмах расселения аварийного жилья в России

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');