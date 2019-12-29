Под Иркутском 147 частных домов остались без света в 26-градусный мороз

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в воскресенье в части поселка Маркова под Иркутском, сообщает главное управление МЧС по региону.

Как говорится на сайте ведомства, под отключение попало 147 частных жилых домов.

Отключение электричества в микрорайоне Сергиев Посад поселка Маркова под Иркутском произошло в 18:50 местного времени (13:50 по Москве).

На месте работают шесть человек и две единицы техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Маркова сейчас минус 26 градусов.