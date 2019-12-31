Дорогу в аэропорт Норильска открыли после метели

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Управление ГО и ЧС администрации Норильска (Красноярский край) открыло автодорогу в местный аэропорт, ранее закрытую из-за метели, сообщается на официальном сайте мэрии во вторник.

"Автодорога Норильск - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на данной трассе было ограничено движение для легкового транспорта из-за метели, видимость составляла менее одного километра.

В настоящее время в Норильске сохраняется объявленное ранее из-за сильного ветра штормовое предупреждение, его порывы в отдельных районах могут достигать 30 м/с.

Также сообщалось, что из-за метеоусловий отменены все авиарейсы прилета и вылета, назначенные на 31 декабря и 1 января, в том числе из Москвы, Красноярска, Новосибирска и в обратном направлении.