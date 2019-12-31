В Екатеринбурге раскрыли цех с поддельным алкоголем на воде из батарей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли свыше 26 тысяч бутылок поддельного алкоголя из подпольного цеха в Екатеринбурге, говорится в сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Злоумышленники разливали контрафакт под видом известных брендов. При производстве использовалась, предположительно, вода из системы отопления. Также в цехе была обнаружена жидкость, применяемая для профилактики инфекционных болезней животных. Стражи порядка полагают, что ее также могли использовать при производстве поддельного алкоголя. Его направили на экспертизу.

По информации Горелых, производством немаркированной продукции, которую продавали через сеть городских кафе и других заведений, занимались приезжие из ближнего зарубежья. Подозреваемые пытались скрыться от полиции на автомобиле, но их задержали.

Склады с контрафактным алкоголем располагались на нескольких улицах Екатеринбурга.

Это не первый подпольный цех, который ликвидирован в городе за декабрь. Как сообщалось, в конце месяца полиция изъяла из подпольного цеха в гаражных боксах 26,4 тыс. бутылок поддельного алкоголя общим объемом 14 тысяч литров. Его организаторами и работниками были несколько местных жителей и гражданин одной из бывших союзных республик. В цехе подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки разных торговых брендов. Возбуждено уголовное дело.