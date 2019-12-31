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В Ингушетии украли оборудование очистных сооружений на 85 млн рублей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура обнаружила хищение дорогостоящего оборудования для очистных сооружений в Назрановском районе Ингушетии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что весной 2008 года Министерство экономики республики заключило с производственным строительным кооперативом "Батыр и Г" госконтракт на развитие производственной инфраструктуры Назрановского района, в соответствии с которым компания построила очистные сооружения в сельском поселении Али-Юрт. Согласно проектно-сметной документации, все работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается справками и разрешением 2013 года инспекции строительного жилищного надзора на ввод в объекта эксплуатацию.

Однако в ходе прокурорской проверки с выездом на место выяснилось, что оборудование очистных сооружений и находившееся там имущество отсутствуют, что свидетельствует о хищении неустановленными лицами государственного имущества на сумму более 85 млн руб (ч.4 ст.158 УК РФ).

Материалы проверки направлены в следственные органы для процессуальной проверки и привлечения виновных к ответственности.

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