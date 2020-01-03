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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Петербурге

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Кировском районе северной столицы погибли двое взрослых, госпитализирован ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления МЧС в пятницу.

Как рассказал собеседник агентства, погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения, 9-летний ребенок отправлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Согласно сообщению на сайте МЧС, инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир многоэтажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, 137, корпус 4, горели постельные принадлежности и обстановка на площади 3 кв. м.

На месте работали две единицы техники и десять человек личного состава, сообщили спасатели.

Петербург МЧС

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