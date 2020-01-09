Суд вернул в прокуратуру дело о гибели пожарных в Москве из-за непроверенной версии подсудимых

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы вернул в Генпрокуратуру дело о гибели восьми пожарных на складе на Амурской улице в 2016 году, так как решил, что следствие не проверило версию обвиняемых и не назначило для этого необходимые экспертизы, узнал "Коммерсантъ".

Обвиняемыми по делу проходят бывший начальник управления пожарно-спасательных сил городского главка МЧС полковник внутренней службы Дмитрий Ширлин и его заместитель подполковник Сергей Барсуков. Им вменяют халатность, повлекшую по неосторожности гибель людей. По версии следствия, координируя тушение пожара, они не сумели грамотно оценить обстановку на горевшем складе, и из-за этого погибли их подчиненные. Суд начал рассматривать их дело в июне 2019 года и в декабре вернул его в надзорное ведомство.

По версии следствия, подсудимые отправили пожарных на крышу склада, не учитывая, что кровля, относящаяся ко второму классу огнестойкости, не могла выдержать больше 15 минут воздействия огня. Крыша под людьми провалилась. По данным следствия, еще некоторое время после этого они были живы и запрашивали помощь по рациям. В СК считают, что их можно было спасти, подавая воду в то место, где они находились, но воды в брандспойтах не оказалось, напоминает издание.

Ширлин и Барсуков заявили, что учитывали опасность возможного взрыва аммиака на территории складов. Аммиак был в горящей компрессорной, а также в других помещениях склада. Из-за угрозы взрыва в компрессорной было принято решение сделать приоритетом ее противопожарную защиту. Пожарных отправили на кровлю, чтобы не подпустить огонь к компрессорной, рассказали подсудимые. Данных об ухудшении ситуации на крыше с технических контрольных приборов не поступало, пересказывает издание.

Суд счел, что следствие не проверило их утверждения и что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК и исключало возможность вынесения справедливого приговора. В материалах следствия суд не нашел доказательств, подтверждающих или опровергающих доводы подсудимых, "поскольку по делу в стадии расследования не проведена ситуационная судебная экспертиза, а также взрывотехническая судебная экспертиза относительно пригодности к взрыву имеющегося на объекте количества аммиака".

Суд вернул дело в прокуратуру из-за этих нарушений, а также из-за противоречий в обвинении, которые нельзя устранить при рассмотрении дела по существу, говорится в мотивировочной части решения.

Подсудимые остаются под подпиской о невыезде.

Пожар в складском комплексе на Амурской улице начался 22 сентября 2016 года. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 1500 квадратных метров. Погибли восемь пожарных.