ФСИН запустит систему поиска работы для бывших осужденных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) провела тестовые испытания системы по трудоустройству осужденных, готовящихся к выходу на свободу, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале "Работа в России" во всех учреждениях территориальных органов ФСИН. В настоящее время разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что база собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - сообщили во ФСИН.

О запуске совместного с Рострудом проекта по трудоустройству отбывших срок наказания осужденных сообщила "Интерфаксу" весной 2019 года официальный представитель ФСИН Кристина Паньшина. Она отметила, что осужденные еще во время отбывания наказания проходят обучение в профессиональных училищах при исправительных колониях и получают рабочие специальности и конкретные профессии, всего их 167. Каждый год обучение проходят около 130 тысяч осужденных.